ABD’de yapılacak 58’inci başkanlık yarışında son viraja gelindi. Yarın yapılacak seçimlerde hem ülkenin yeni lideri hem de yeni kongre üyelerini belirleyecek ve seçilecek isim piyasaların yönünü belirleyecek önemli gelişme olacak. Piyasalarda geçtiğimiz hafta risk iştahındaki azalmayla birlikte borsa endekslerinden çıkış görülürken, gelişmekte olan ülke piyasaları baskı altında kaldı ve dolara karşı değer kayıpları derinleşti. Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, geçen hafta Demokrat Parti Adayı Clinton’ın yeniden gündeme FBI soruşturmasıyla gelmesi sonrası Cumhuriyet Parti Adayı Trump anketlerde öne geçtiğini belirtirken, FBI’ın hafta sonu Clinton’ın suçsuz olduğunu açıklaması sonrası Hillary Clinton’ın başkanlığa en yakın isim olduğunu ifade edebileceğini açıkladı.

"TRUMP’UN SEÇİLMESİ FED’İN PARA POLİTİKASINI ETKİLEYECEK"

Küresel ve yurtiçi piyasalar başkanlık seçimini özelikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimleri seçim sonucundan etkileneceğinin altını çizen Gözgör, "Cumhuriyet Parti Adayı Donald Trump’un ekonomiyle ilgili uygulayacağı politikalara baktığımızda daha çok ticari dengelerini değiştirecek nitelikte olduğunu görüyoruz. Başta, Meksika Çin gibi gelişmekte olan ülkelere yaptırım uygulayacağını söyleyen Trump, düşük faiz oranlarına da karşı olduğunu dile getiriyor. Trump’ın başkan olduğunu görürsek muhtemelen para politikasında değişiklikler yaşanacak. Bu değişikliklerin başında daha yüksek faiz oranları ve Amerika Merkez Bankası’nın (FED) içinde yapılacak düzenlemeler geliyor. FED’in daha hızlı faiz yükseltmesi kısa vadeli portföy akışının ABD’ye yönelmesi anlamına taşıyor. Bu da Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkileyebilir. Ancak, böyle bir senaryo da dünya da yaşanan politik risk ve jeopolitik risk sürecini fiyatlayan altın fiyatları ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Altın fiyatlarının yanı sıra güvenli varlık özelliğine sahip olan İsviçre frankı, Japon yeni gibi ürünlerinde hızlı değer kazandığını görebiliriz" dedi.

"PİYASALAR CLİNTON’A DAHA SICAK BAKIYOR"

Piyasaların daha çok ılımlı politikalarıyla dikkat çeken Hillary Clinton’ın başkan olmasını beklediğini kaydeden Kutay Gözgör, "Clinton’ın başkan seçilmesi halinde küresel ticaret ortamında ciddi değişiklikler beklenmezken FED de mevcut para politikasının sürdürecektir. FED’in yönetim kurulu üyelerine baktığımızda demokrat görüşe sahip kişiler çoğunlukta yer alıyor. Clinton ise ekonomi alanında teşviklerin devam edeceğine yönelik mesajları FED’in daha hızlı faiz yükseltmeyeceğini gösteriyor. FED’in yavaş faiz artışı gerçekleştirmesi gelişmekte olan ülke para birimleri için olumlu olabilecektir. Ancak, böyle bir senaryo da ABD’de politik risk süreci yaşanmayacağı için küresel olarak doların güçlü görüntüsüne devam etmesini bekleyebiliriz. Aynı zamanda Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimleri kendi ekonomilerin görüntüsüne göre şekillenmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Küresel anlamda Clinton’ın seçilmesi halinde endekslerin değer kazanacağı öngörüsünde bulunan Gözgör, özellikle ABD borsalarında yukarı yönlü yeni ralliler yaşanabileceğini söyledi. Analist Kutay Gözgör’e göre seçimler sonrası Trump’ın başkan olması halinde ons altın fiyatlarında orta vadede 1340-1370 bölgesi gündeme gelebilir. Dolar TL paritesi için ise 3.1050 ve psikolojik seviye olan 3.20 bant aralığı takip edilebilir. 3.1050 desteğinin kırılması halinde geri çekilmelerin devamını bekleyebilir.

Gözgör, Clinton’ın seçilmesi halinde de ons altın fiyatlarında 1240 -1210 destek bölgeleri ön plana çıkabileceğini belirterek, dolar/TL paritesi 3.1050 desteği ön plana çıkabileceğini kaydetti.