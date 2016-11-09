ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması küresel ve yurtiçi piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü. Yapılan seçim anketlerinde Hilllary Clinton'ın kazanacağı beklentisi içinde olan küresel piyasaladar, Trump'ın zaferi ile deprem etkisi görüldü. Yurtiçi piyasalarda dolar/TL paritesi piyasaların kapalı olduğu saatlerde sabaha karşı tarihi zirve olan 3,30'u gördükten sonra kademeli olarak 3,18 seviyesine kadar geriledi.

Euro da 3,6774'le tüm zamanların zirvesini gördü. Euro şu sıralarda 3,55 seviyelerinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Altının ons fiyatı yüzde 5 yükselerek 1337 dolara fırladı. 30 Eylül'den beri en yüksek seviyeye çıkan altın 2008'den beri en büyük günlük yükseliş yaşandı.

ABD ham petrolü yüzde 3 düşüşle 43,62 dolara, Brent petrolü yüzde 2,6 düşüşle 45 doların altına indi.

Trump'ın seçileceğinin kesinleşmesi ile Meksika pesosu, yüzde 11'e yakın kayıpla son sekiz yılın en sert düşüşünü göstererek tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Güney Afrika randı da yüzde 4'ün üzerinde düşüşle son bir ayın en sert düşüşünü gerçekleştirdi.