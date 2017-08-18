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Piyasaların gözü Jackson Hole Zirvesinde

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) her yıl gerçekleşen Jackson Hole zirvesi 24-26 ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Piyasaların gözü Jackson Hole Zirvesinde

18 Ağustos 2017 10:28

Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi Masası Direktör Yardımcısı Kutay Gözgör, “ B toplantıda AMB başkanı Draghi ve FED başkanı Yellen’in açıklamalarının ön plana çıkacağını ifade etti. Gözgör “ FED başkanı Yellen’in bilanço küçültme ve faiz artışına yönelik, Draghi’nin ise konuşma yapması halinde varlık alım programı hakkındaki ifadelerinin n ön plana çıkabileceğini ifade etti.
Gelişmiş ülke merkez bankası başkanlarının vereceği mesajlar açısından önem taşıya Jackson Hole zirvesi 24-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini ifade eden Gözgör ,”Özellikle Amerika Merkez Bankası başkanı Janet Yellen ile birlikte Avrupa Merkez Bankası(AMB) başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları takip edilecek. Jackson Hole zirvesinin geçmişine baktığımızda son birkaç yılda merkez bankası başkanlarının önemli mesajlar verdiğini gördük. AMB başkanı Draghi varlık alım programının başlayabileceğine yönelik ilk mesajı bu zirvede vermişti aynı zamanda FED başkanı ve üyeleri faiz artışının yapılabileceği mesajları buradan çıkmıştı. Şimdide gözler AMB başkanı Draghi’nin varlık alım programının azaltma konusunda vereceği mesajda olacak. Bazı kaynaklar Draghi’nin yeni bir mesaj vermeyeceğini ifade etse de yine de piyasalar takipte olacaktır. Dün AMB’nin yayınladığı tutanaklarda üyelerin Euro’nun aşırı güçlendiğine yönelik endişeleri olduğunu görmüştük. Eğer varlık alım programının azaltılabileceğine veya Euro’nun gücüne yönelik mesajlar ile karşılaşırsak Euro varlıklarında oynaklık yükselebilir. Ancak, Euro Dolar paritesinin görüntüsünden piyasaların böyle bir beklentiyi zaten önceden satın aldığını da görebiliyoruz. Aynı zamanda FED başkanı Janet Yellen’in “finansal istikrar” başlıklı bir konuşma yapması bekleniliyor. Bu konuşmada özellikle FED’in bilanço küçültme süreci ve faiz artışına yönelik açıklamalarda takip edilecek. Başkan Yellen’in ağzından çıkabilecek yeni bir sözle yönlendirme piyasalarda farklı fiyatlamalara sebep verebilir. Öte yandan Kuzey Kore –ABD ile yaşanan gelişmelerin merkez bankalarına etkisine yönelik açıklamalarda ön plana çıkabilir” diye konuştu.
 

Etiketler: Jackson Hole Zirvesi, Kutay Gözgör, nişantaşı üniversitesi


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