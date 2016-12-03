Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak, fuhuşa teşvik ve aracılık etmek suçları ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.Y., R.Y., T.F., H.Y., Ş.Y. ve M.D. Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Avanos’a bağlı Kalaba beldesi ve Mahmat köyünde şahısların ev ve araçlarında arama yapıldı. Arama sonrasında 1 adet SIG sauer marka 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 105 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 41 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 5 gram taş esrar, 13 gram kubar esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3 gram metafetamin, 2 gram eroin, 1 adet metafetamin kullanımı için aparat, 7 adet suya katılarak içilen uyuşturucu hap, 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan jelatin, 18 adet sahte 100 Euro, 60 adet sahte 500 Euro, 6 adet sahte 200 lira, 1 adet flash disk, 2 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirildi.

Şahıslardan T.Y. ve T.T tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.Y adli kontrol şartıyla R.Y., M.D., ve Ş.Y. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.