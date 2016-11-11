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Piyasaya sahte para süren iki kişi serbest kaldı

Kastamonu’da piyasaya sahte para sürmek suçundan tutuklu yargılanan iki sanık, mahkeme heyeti tarafından serbest bırakıldı.


11 Kasım 2016 17:34

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kastamonu’ya sahte para sürmek için geldikleri tespit edilen ve yol güzergahında bulunan çeşitli işletmelerde sahte para ile harcama yapan F.K. ve A.A., Araç ilçesinde de bir esnaftan sahte para ile sigara alarak Kastamonu’ya geldi. Bir süre sonra esnafın paranın sahte olduğunu anlayarak polise ihbar etmesi üzerine Kastamonu’da polis ekipleri, F.K. ve A.A.’yı takibe alarak yakaladı. Üzerlerinde ve araçta çok sayıda sahte para çıkan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haklarında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘parada sahtecilik’ suçundan dava açılan tutuklu sanıklar F.K. ve A.A., duruşmada suçlamaları kabul etmedi. F.K., İstanbul’dan gelirken bir bankanın ATM’sinden para çektiğini ve paralarında sahte çıktığını iddia ederek, soruşturulmasını istedi.

Sanıkları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 28 Aralık’a ertelerken F.K. ve A.A.’nın da, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU


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