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Piyasayı dolandırdığı iddia edilen galerici adliyeye sevk edildi

Piyasayı milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen galerici M.G., hakkındaki şikayetlerin ardından emniyete gelerek ifade verdi. Emniyetteki sorgusunun ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şahıs, gazetecilerin soruları üzerine, “Ben kimseyi dolandırmadım, buraya ifade vermeye kendim geldim” dedi.


15 Ekim 2016 15:40

Kadıköy'de piyasayı milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen lüks araç satışıyla tanınan otomotiv galerisi sahibi M. G., hakkında bulunan 23 şikayetin ardından polis tarafından aranmaya başlanmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin telefonla konuştuğu M.G. ikna edilerek emniyete çağrıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen M.G. işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Emniyet çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan M.G. hakkındaki iddiaları yalanlayarak, “Ben kimseyi dolandırmadım, buraya ifade vermeye kendim geldim. Kimseyi dolandırmadım, iflas ettim. Borçlarımı ödeyemedim, 100 milyon değil, 10 milyon TL borcum var, karşılığında da malım var. İcraya verip mallarımı alabilirler” dedi.

Murat Delice 

 


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