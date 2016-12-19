Kaza, Karabük - Safranbolu çevreyolunda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan ve pizza dağıtıcılığı yapan Nurullah Akgün (20) idaresindeki 59 PH 612 motosiklet, önünde seyreden Fatih S. (34) idaresindeki 78 DB 383 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akgün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

60 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Kaza sonrası olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, motosikletin hız ibresinin 60 kilometrede takılı kaldığı gözlemlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yasin Erdem /İHA)