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PKK 14 yaşındaki çocuğa bomba attırmış

Adana'da Hürriyet Polis Merkezi arkasına atılan el yapımı bombanın, Uludere'de 35 kişinin öldüğü olayı protesto etmek için atıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i çocuk 3 kişi tutuklandı.

PKK 14 yaşındaki çocuğa bomba attırmış

05 Ocak 2018 09:51

Edinilen bilgiye göre, 28 Aralık Perşembe günü Yeni Bey Mahallesi'nde Hürriyet Polis Merkezi arkasında el yapımı bomba atılmış, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada güvenlik kamerasından olaya 5'i çocuk 8 kişinin karıştığını belirlemişti.

Güvenlik kamerasında ara sokaktan el yapımı bombanın atıldığı, daha sonra elektrikli bisikletli iki kişinin gelip patlamayan bombayı tekrar alıp götürdüğü, sonra bombanın bir kez daha atıldığı ancak yine patlamadığı, bu sırada bir kişinin bombaya doğru hareket ettiği bu sırada patladığı görülmüştü.

14 yaşındaki çocuğa bomba attırdılar

Polis yaptığı çalışmada bölücü terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırının organize edildiği ve yaklaşık 6 yıl önce Şırnak'ın Uludere ilçesinde kazayla uçaktan atılan bomba sonucunda 35 kişinin ölmesi olayını protesto etmek için olayın yıl dönümünde eylem yapmaya karar verdikleri ortaya çıktı. PKK'nın bu olayı protesto etmek için az ceza alacağını ya da hiç ceza almayacağını düşündüğü 14 yaşındaki H.K.'ye bombayı attırdığı tespit edildi. Polis önce H.K. ve ona yardım ettiği ileri sürülen 5 kişiyi yakaladı. Bu zanlılar 31 Aralık gecesi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.K. tutuklanırken diğer zanlılar serbest kaldı. Polis daha sonra ise Emre K., Muhammet N. ve Veysi B.'yi, çocuğa bombayı attırdığı iddiasıyla gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Emre K. ve Muhammet N. tutuklandı, Veysi B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, bomba, çocuk, pkk

 

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