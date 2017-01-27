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PKK adına keşif yaptıkları iddia edilen 2 İranlı tutuklandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi yakınlarında terör örgütü PKK adına keşif yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan İran vatandaşı 2 şüpheli tutuklandı.

PKK adına keşif yaptıkları iddia edilen 2 İranlı tutuklandı

27 Ocak 2017 16:58

Edinilen bilgiye göre, Mardin-Midyat karayolundaki uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumlarından şüphelenilen İran uyruklu Hassan B. ve Sajjad Jahan F. gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarında yapılan incelemede bazı yolların "Google Earth" programından indirilmiş haritası, emniyet ve valilik hizmet binalarının görüntüleri tespit edildi. Şüphelilerin, Mardin Büyükşehir Belediyesi civarında keşif yaparak, 3 Ocak’ta binanın fotoğraflarını çektikleri de ileri sürüldü. 

Araştırmalarını sürdüren polis, şüphelilerin Mardin'de bağlantılı olduklarını belirlediği Eyüp S. ve Cahit B.’yi de eş zamanlı operasyon düzenleyerek gözaltına alındı. Şahısların evinde yapılan aramada ise kentteki askeri lojman, Artuklu Belediyesi ile Diyarbakır ve Mardin havalimanlarının fotoğraf ve görüntüleri ile PKK/KCK/YPG ve PYD'ye ait örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemelerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İran uyruklu Hassan B. ve Sajjad Jahan F., "Terör örgütü üyesi" olmak suçundan tutuklandı. 

Eyüp S. ve Cahit B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Mehmet Salih Keskin


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