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PKK destekçileri Türklere böyle saldırdı: Ya Fransa polisi ne yaptı ?

Fransa’nın başkenti Paris’te terör örgütü PKK sempatizanlarının "Teröre Lanet, Demokrasiye Davet" mitingine katılanlara saldırdığı anlar, amatör kameraya yansıdı.

PKK destekçileri Türklere böyle saldırdı: Ya Fransa polisi ne yaptı ?

21 Kasım 2016 21:33
PKK destekçileri Türklere böyle saldırdı: Ya Fransa polisi ne yaptı ? - Tıkla İzle

Cumhuriyet Meydanında çok sayıda Türk sivil toplum örgütünün destek verdiği "Teröre Lanet, Demokrasiye Davet" mitinginde katılan ve aralarında kadınlar çocukların da olduğu grup, terör örgütü PKK sempatizanlarının saldırısına uğradı. Mitinge katılanlara molotofkokteyli ve havai fişek atıp demir çubuklarla saldıran hainler, çok sayıda insanın yaralanmasına yol açtı. Fransa polisinin terör örgütü sempatizanlarının saldırısına müdahalede yetersiz kaldığı görülürken, yaşanan alçak saldırı ise amatör kameraya yansıdı.


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