Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Medyanın özgürlüğünü sonuna kadar korumamız lazım. Hayat Güzeldir Televizyonunu kapatıyorsunuz, Yön Radyo’yu kapatıyorsunuz, İMC’yi kapatıyorsunuz. Niçin? Hangi gerekçesyle ? Mahkeme kararı mı var; hayır” dedi.

Yenikapı ruhuna aykırı hareket ettiği iddialarını kabul etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin her yerinde FETÖ soruşturmalarından mağdur insanlar olduğunu iddia etti ve CHP’lilere bu kişilere sahip çıkma talimatı verdi.

"BU DÜZENE İSYAN ETMEK ZORUNDAYIZ"

Çocuklarını üniversiteye gönderen anne ve babaların yurt sorunu ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “14 yıldır yurt sorununu çözemediler. Şimdi kıyameti koparıyorlar. Senin çocuğun neden cemaat yurdunda kaldı diye. Sen devletsin. Niye yurt yapmadın. Sen yurt yaptın da o çocuk cemaat yurduna mı gitti. CHP iktidarında yurt sorunu en geç 1 yıl içerisinde çözülecek. 14 yılda yapamadılar bir yılda yapamazsam başbakanlığı da siyaseti de bırakacağım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin hangi derdini çözdüler” diyerek sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, “İşsizliği çözdün mü? 6 milyon işsizimiz var. İşsizlik oranı 10.2. Genç işsizlik yüzde 25. Her 4 gencimizden birisi işsiz. Çocuklarınızın sorununu çözdünüz onu biliyoruz. Onların zaten bir eli yağda bir eli balda. Üniversiteyi bitiren gariban vatandaşın işsizlik sorununu çözdünüz mü? Nereye gitsem ceplerim kağıtla doluyor. İş bulun işsizim diyorlar. Her anne ve baba evde bir işsiz varsa huzursuz. Kişi başına gelir attı. Doğru. İtiraz etmiyoruz. Borç da arttı. Kişi başına gelir 2002’den bu yana 4.7 kat hadi biraz torpil yapalım 5 kat arttı diyelim. Sadece kredi kartı ve tüketici kredisi borcu nereden nereye geldi. 2002’de, 6 milyar 605 milyon lira. Temmuz 2016’da 6 milyarlık borç 399 milyara çıkmıştır vatandaşın tüketici ve kredi kartı borcu. Artış oranı 60 kat. Geliri 4.7 kat, borcu 60 kat. Borç artışındaki oran yüzde 6 bin 650. Borç arttı. Vatandaşın bankalara ödediği faiz 2008-2016 arası 251 milyar 303 milyon lira. Bu mu istikrar? Sorunu çözülen Türkiye bu mu? Tek başınıza yönetiyorsunuz 14 yıldır. Vatandaş size sorunumu çöz diye yetki verdi. Vatandaşın derdini çözdün çözdün, çözmediysen bu milletin tahammülü kalmadı artık. Hep beraber bu düzene isyan etmek zorundayız. Büyümü, kalkınma bilgi ile olur. Bilimsel araştırma kuruluşlarının kalitesi 2014’te Türkiye dünyada 64. sırada, 2016’da 103. sıraya geliyor. Nasıl katma değeri yüksek ürün yükselteceksiniz? Nedir bu üniversitelerin hali? 2002’de terörsüz bir Türkiye devraldılar. Şimdi Türkiye terör batağında. Son 6-7 ayda 500’ün üstünde şehidimiz var. Terör örgütü ile masaya oturan kim? O şehitlerin hesabını kim verecek? Bunları her vatandaşımın kendi vicdanına sorması lazım. Eskiden bir PKK terörü vardı. Şimdi IŞİD terörü birde FETÖ terörü çıktı. Terörü önleyeceğim diye getirdiğin her kanuna destek veren CHP. Niye engelleyemiyorsun? Niye faturayı anneler çekiyor” açıklamasında bulundu.

"MEMLEKETİN İTİBARINI İSRAİL’E 20 MİLYON DOLARA SATTILAR"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dış politikada da çuvalladık. Herkesi düşman eyledik. Mısır bizim kadim dostumuz. Mısır’ı niye düşman ilan ediyoruz. Suriye’de akan kanın sorumlusu kim? İsrail ile kavga ettiler. Sonra tıpış tıpış gittiler İsrail’in her dediğinin altına imzayı attılar. 9 vatandaşımız uluslararası sularda öldürüldü. Gazze ablukası kalkmadan asla barış olmaz. Abluka aynen devam ediyor. 9 vatandaşın açtığı davaları geri çekeceksiniz dediler. Eğer bunu CHP yapsaydı emin olun Türkiye’de kıyamet kopmuştu. Her Cuma namazından sonrası bütün camilerde eylem vardı. Geçmişte o eylemleri yapanlara soruyorum. Allah aşkına sizde vicdan var mı? Memleketin itibarını İsrail’e 20 milyon dolara sattılar. Bizim büyükelçiyi çağırdılar İsrail’de düşük tabureli sandalye verdiler ve orada oturttular. Hiçbir tepki gelmedi. Ama İnönü ne yaptı? Lozan’a gider İnönü. Toplantının yapıldığı salona gider. Bakar ki bütün başkanların sandalyeleri aynı, kendisine tahsis edilen sandalye küçük bir sandalye. Niye bu sandalye böyle der. Efendim aynı ebatta sandalye bulamadık derler. İnönü salonu terk eder. Niye ayrılıyorsunuz diye sorarlar. Aynı ebatta sandalye bulduğunuz zaman ben salona gelirim der. İşte onuru kurtarmak bu. Sen büyükelçini gönderirsin küçük tabureye oturturlar, gıkın dahi çıkmaz. Kalkarsın Lozan’a laf edersin. İnsanda biraz tarih bilgisi olur. Atatürk’ün büyük nutkunun ilk 50 sayfasını okusalar bütün gerçeği öğrenecekler. Zaman ayıramıyorsa 50 sayfanın 1.5 sayfalık özeti çıkarılsın. Eskiden Türkiye bütün Ortadoğu’da sorun çıktığı zaman başvurulan bir ülkeydi. Bugün dışlanan bir Türkiye oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler’de boş sıralara konuşmamalıdır. Çünkü Ortadoğu’nun en önemli ülkesi Türkiye’dir. Oraya gelen devlet başkanları Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı bu konularda neleri anlatacak diye o sıraları doldurmak zorundalar. Eğer o salon boşsa Türkiye’yi bu hale kim getirdi diye sormamız gerekiyor. CHP iktidarında bütün Arap dünyasını kucaklayacağız ve bütün Arap dünyasının sorunlarını çözmesi için elimizden gelen barış katkısını sonuna kadar yapacağız. Arap dünyası ile kardeş olacağız. Barış ve huzur içinde bütün Ortadoğu’yu el birliği ile inşa edeceğiz. 14 yılın sonunda Türkiye geldi bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Amerika, Fransa, Japonya, Hollanda’da darbe olmaz da Türkiye’de neden darbe oluyor? Çünkü oralarda tam demokrasi var. Baskıcı bir yönetim yok. Türkiye nasıl oldu da 14 yılın sonunda bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Meclis Genel Kuruluna giden ilk CHP’lileri darbeye karşı durdukları onurlu duruşu ile yürekten kutluyorum.”