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PKK, intihar eylemleri ile varlığını sürdürmeye çalışıyor

Tecrübeli kadrosunun çoğunu kaybederken, aşırı moral bozukluğu içine giren PKK'nın, el yapımı patlayıcılar ve intihar eylemleri ile varlığını sürdürmeye çalıştığı belirtildi. Şemdinli’de karakola yapılan saldırı ise terör örgütünün bozulan moralini yükseltmeye yönelik kahpece girişilmiş bir saldırı olarak değerlendirildi.

PKK, intihar eylemleri ile varlığını sürdürmeye çalışıyor

09 Ekim 2016 12:37

4 Ağustos tarihinden bu yana 387 teröristin öldürüldüğü Hakkari’de merkeze bağlı Ağaçdibi ve Oğul bölgelerinde 12, Şemdinli'de Gerdan Tepe, Samanlı, Cami Tepe, Mirgesav Tepe, Soğuksu ve Erdemli kuzeyi, Altınsu başta olmak üzere icra edilen operasyonlarda 54 terörist, Yüksekova'da Buzul Dağları, Havillati Dağı, Urşe, Dağlıca, İkiyakalar, İzme Dağı, Alandüz bölgelerinde icra edilen operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca 30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan ve 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren ikinci bölümü devam eden Çukurca Uzundere genel bölgesinde ise Han Tepe, Seni Tepe, Kale Tepe, Dağbaşı Tepe, Çilekli Tepe, Gerdi Tepe, Güven Dağı bölgelerinde devam eden ve yoğun çatışmaların yaşandığı operasyonlarda 267 terörist etkisiz hale getirildi.

30 Ağustos'ta başlayan ve ikinci bölümü Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş operasyonunda bu güne kadar 39 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün etkisiz hale getirilmesinde Hava Kuvvetleri uçakları, silahlı İHA Bayraktar, topçu birlikleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği önemli muharip güç olan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, 1'inci ve 2'nci Komando Tugay Komutanlıklarının unsurları başta olmak üzere Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca da bulunan hudut birliklerinin etkili olduğu bildirildi.

"Mühimmatımız kalmadı, yiyecek lokmamız kalmadı"
Kırsalda yok olmaya doğru giden örgütün çaresizliği telsiz görüşmelerine de sık sık yansıyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlar sonucunda BTÖ ciddi ölçüde terörist, mühimmat ve silah kaybına uğradı. Son operasyonlarda örgüt mensuplarının "Mühimmatımız kalmadı, yiyecek lokmamız kalmadı" diye birbirleriyle telsizle açıkça konuştukları belirlendi. "Açız" diyerek örgüte isyan aşamasına gelen teröristlerin varlığının bölgede çöküntünün en bariz örneği olarak gösteriliyor. 

PKK tecrübeli kadrosunun çoğunu kaybederken, örgüt mensupları aşırı moral bozukluğu içine girdi. Şemdinli’de karakola yapılan saldırı da terör örgütünün bozulan moralini yükseltmeye yönelik kahpece girişilmiş bir saldırı olarak değerlendirildi. Örgüt, el yapımı patlayıcılar ve intihar türü eylemlerle varlığını sürdürme çabasına girdi. Ankara’da canlı bomba saldırısı hazırlığındayken kendilerini patlatan teröristlerin de amacının bu yönde olduğu belirtildi. 

Derya Yetim


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