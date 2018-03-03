PKK kamplarına eleman toplayan 3 kişi İstanbul’da yakalandı

Edinilen bilgiYe göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İstanbul’dan, terör örgütü PKK’nın Irak ve Suriye’deki kamplarına götürmek için eleman topladığı iddia edilen örgüt üyesi 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Örgütün kırsaldaki üyeleriyle irtibatlı olduğu belirtilen 8 yardım ve yatakçının yakalanması için Esenyurt, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar’da 10 ayrı adrese baskın düzenleyen terör polisi, zanlılardan 3’ünü yakaladı.

Emniyet güçlerince yakalanarak Terörle Mücadele Şubesine götürülen 3 zanlının sorgusuna başlanırken, tespit edilen adreslerde bulunamayan firari 5 örgüt mensubunun yakalanması için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Sadık Kahraman

