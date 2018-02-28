Diğer
Kategoriler

PKK kamplarına eleman toplayan bir kişi Diyarbakır’da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, İstanbul’dan Irak ve Suriye’deki örgüt kamplarına eleman topladığı ileri sürülen bir kişi, Diyarbakır’da yakalandı.

PKK kamplarına eleman toplayan bir kişi Diyarbakırda yakalandı

28 Şubat 2018 11:40

Zanlı, İstanbul’da çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütüne yardım ve yataklıktan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İstanbul Okmeydanı’ndan, terör örgütü PKK’nın Irak ve Suriye’deki kamplarına götürmek için eleman topladığı iddia edilen Z.Y. adlı yatakçının yakalanması için çalışma başlattı. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda faaliyet gösteren PKK/KCK’lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirtilen Z.Y.’nin Diyarbakır’da gizlendiğini tespit eden terör polisi, örgüt adına kurye ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan zanlıyı 20 Şubatta Diyarbakır’da yakalayarak İstanbul’a getirdi.

Emniyet güçlerince yakalanarak İstanbul’a getirilen Z.Y., İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Y., ‘terör örgütüne yardım ve yataklıktan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman
 

Etiketler: KCK, pkk, terör

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç