PKK kamplarına eleman toplayan bir kişi Diyarbakır’da yakalandı

Zanlı, İstanbul’da çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütüne yardım ve yataklıktan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İstanbul Okmeydanı’ndan, terör örgütü PKK’nın Irak ve Suriye’deki kamplarına götürmek için eleman topladığı iddia edilen Z.Y. adlı yatakçının yakalanması için çalışma başlattı. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda faaliyet gösteren PKK/KCK’lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirtilen Z.Y.’nin Diyarbakır’da gizlendiğini tespit eden terör polisi, örgüt adına kurye ve iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunan zanlıyı 20 Şubatta Diyarbakır’da yakalayarak İstanbul’a getirdi.

Emniyet güçlerince yakalanarak İstanbul’a getirilen Z.Y., İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen Y., ‘terör örgütüne yardım ve yataklıktan’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman

