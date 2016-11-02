Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Ekim'de şafak vakti özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve polis helikopterinin desteğiyle terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların sık sık PKK lehine yapılan korsan gösterileri organize ettiği, gösterilere katılarak polise taş, molotof bombası, el yapımı patlayıcı attıkları belirlendi. Zanlılar yapılan sorgulamalar ve bu tespitlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 11'i tutuklanırken 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe