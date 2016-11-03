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PKK operasyonunda 2 tutuklama daha

Kırşehir’de polis ekiplerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

PKK operasyonunda 2 tutuklama daha

03 Kasım 2016 23:53

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda V.V., M.K. ikametlerinde göz altına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken adli makamlara sevk edilen zanlılar ‘örgüte üye olmak, Kırşehir yapılanmasında görev almak, örgütsel faaliyet içerisinde yer almak’ suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, FETÖ soruşturması kapsamında da örgüt üyesi olduğu tespit edilen bir kamu görevlisi hakkında başlatılan inceleme sonrası mahkeme tutuklama kararı aldı. Tutuklanan kamu görevlisi M.K.’nın proje müdürü olduğu öğrenildi.

Etiketler: Kırşehir


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