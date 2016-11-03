Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda V.V., M.K. ikametlerinde göz altına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken adli makamlara sevk edilen zanlılar ‘örgüte üye olmak, Kırşehir yapılanmasında görev almak, örgütsel faaliyet içerisinde yer almak’ suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, FETÖ soruşturması kapsamında da örgüt üyesi olduğu tespit edilen bir kamu görevlisi hakkında başlatılan inceleme sonrası mahkeme tutuklama kararı aldı. Tutuklanan kamu görevlisi M.K.’nın proje müdürü olduğu öğrenildi.