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PKK operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Elazığ merkez ve 5 ilçede gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

11 Kasım 2016 22:36

Elazığ’da bir hafta önce İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik il merkeziyle, Karakoçan, Alacakaya, Arıcak, Palu ve Keban ilçelerinde operasyon yapılmıştı. Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, bir adet keskin nişancı tüfeği,1 adet terörist kıyafeti, 5 adet şarjör, 26 adet fişek, PKK’ya ait dokümanlar ile FETÖ’nün yasaklı yayınları da ele geçirilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri tamamlanan 8 şüpheli terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: 8 şüpheli, PKK operasyonu


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