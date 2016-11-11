Elazığ’da bir hafta önce İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik il merkeziyle, Karakoçan, Alacakaya, Arıcak, Palu ve Keban ilçelerinde operasyon yapılmıştı. Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, bir adet keskin nişancı tüfeği,1 adet terörist kıyafeti, 5 adet şarjör, 26 adet fişek, PKK’ya ait dokümanlar ile FETÖ’nün yasaklı yayınları da ele geçirilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri tamamlanan 8 şüpheli terör örgütü üyesi olmak ve propagandasını yapmak suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Varlı