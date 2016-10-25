Çukurca 2. Tugay Komutanlığı bölgesinde 3. Piyade Tümen Komutanlığı, Kayseri Komando Tugayı, Hakkari Dağ ve Komando Tugayı, Hakkari ve Yüksekova Jandarma Özel Harekat taburları tarafından PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. 30 Ağustos 2016'da başlatılan Şehit Sağlıkçı Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin ve 4 Ekim 2016'da başlatılan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş operasyonları kapsamında şu ana kadar 337 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, operasyonlar ise Güven ile Hisar dağları bölgelerinde yoğunlaştı. Startejik öneme sahip Dağbaşı Tepe, Kale Tepe, Seni Tepe, Han Tepe, Çukur Tepe, Çilekli Tepe ve Marik Dağı bölgeleri teröristlerden temizlenirken, teröristlerle zaman zaman sıcak temas da yaşanıyor.

Füze ele geçirildi

Yaklaşık iki aydır süren operasyonlarda PKK'lı teröristlere büyük darbe vuran güvenlik güçleri, çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirdi. PKK’lı teröristlerin kışı geçirmeyi planladıkları mağaraların imha edildiği operasyonlarda, ele geçirilen malzemeler arasında Konkurs tanksavar füzesi, çok sayıda Doçka silahı da bulunuyor. Çok sayıda havan ve mühimmatı, Kanas keskin nişancı silahı, M-16 tüfeği, patlayıcı madde ve ateşleme sistemleri ile binlerce mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçiren güvenlik güçleri, buları Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığında sergiledi.

Bölgede en büyük desteği Çukurca halkından alan güvenlik güçleri, vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdiklerini ve operasyonları yönlendirmede büyük önem taşıdığını belirttiler.

Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, Çukurca Cumhuriyet Başsavcısı Halil İbrahim Sürmeli, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Uğur Abacı da silah ve malzemeleri inceleyerek, askeri yetkililerden bilgi aldı.