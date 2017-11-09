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PKK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana'da bölücü terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 7 kişi sevk edildiği nöbetçi mahkemece adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

09 Kasım 2017 10:24

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Ekim günü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda özel harekat timleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak söz konusu evlere girdi. Zanlıların evleri didik didik aranırken, ruhsatsız 1 av tüfeği 86 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

PKK/KCK terör örgütü adına korsan gösteri eylemlerine katılan, korsan gösteri eylemlerinde elde edilen malzemelerde parmak izi tespit edilen, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. 

Zanlılar 12 gün sorgulandıktan sonra dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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