PKK operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Ekim günü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda özel harekat timleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak söz konusu evlere girdi. Zanlıların evleri didik didik aranırken, ruhsatsız 1 av tüfeği 86 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
PKK/KCK terör örgütü adına korsan gösteri eylemlerine katılan, korsan gösteri eylemlerinde elde edilen malzemelerde parmak izi tespit edilen, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar 12 gün sorgulandıktan sonra dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya