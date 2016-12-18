Operasyonda polis tarafından yapılan aramalarda 3 adet bir dolar ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in kitabı ele geçirildiği öne sürüldü. Alınan bilgiye göre, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün gece yarısında PKK’nın kırsaldaki faaliyetlerine destek sunduğu iddiasıyla HDP binasına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon ve yapılan aramalarda dijital doküman ve birçok belgeye el konuldu.

Yapılan aramalarda HDP İl Başkanlığı ve HDP üyelerinin ev adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet bir dolar ve Fetullah Gülen’in kitabı ele geçirildi. Polis, dolarlar ve ele geçirilen kitaba el koydu.

Kırşehir’de gerçekleşen operasyonda HDP Eş Başkanları D.Ç., S.Ö. ve E.O. ile birlikte 22 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir’de illegal toplantı organize ettiği öne sürülen kişiler ifadeleri alınmak üzere TEM ve KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.