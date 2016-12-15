Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » PKK propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

PKK propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde terör örgütü PKK’yı sosyal medyada öven paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

PKK propagandası iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı

15 Aralık 2016 19:53

Edinilen bilgiye göre, Araban Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçedeki değişik düğünlerde terör örgütü PKK’yı övücü şarkı söylemek ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu gibi suçlardan 10 kişiyi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Araban İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Araban İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan, 5’i tutuksuz yargılanmak üzere, 5’i de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlçede önceki gün yapılan operasyonda da ilçedeki değişik düğünlerde terör örgütü PKK’yı övücü şarkılar söyledikleri ve sosyal medya Facebook’ta PKK terör örgütünü övücü paylaşım yaptıkları için Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Ayten Işık

Etiketler: araban ilçesi, Gaziantep, sosyal medya, Terör örgütü PKK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç