Edinilen bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gercüş ilçe merkezi ve köylerinde PKK propagandasını yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye eş Başkanı Zeynep Oduncu'nun''da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Osman Arslan