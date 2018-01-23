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PKK propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Bursa'da PKK propagandası yapan 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

PKK propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

23 Ocak 2018 11:49

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde 3 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları ihbarını alan jandarma ekipleri, bu kişilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan araştırmanın ardından A.K., M.K. ve R.U'nun sosyal medyada PKK/KCK lehine propaganda yaptıkları ve örgütü övücü paylaşımda bulundukları tespit edildi. 3 farklı adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri zanlıları gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

Derya Evren

Etiketler: gözaltı, PKK propagandası

 

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