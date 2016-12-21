Sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaptıkları paylaşımlar, fotoğraf ve videolar ile PKK terör örgütü propagandası yaptıkları, devlet büyükleri ve kurumlarına hakaret ettikleri belirlenen üç kişinin yakalanması ile çalışma başlatıldı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Çocuk Şube ekiplerince yapılan operasyonda, yaşı küçük olan K.A., lise öğrencisi İ.O. ve 29 yaşındaki M.Ş.S. yakalanarak gözaltına alındı.

PKK terör örgütü sempazitanı üç kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan mobilyacılık yaptığı öğrenilen 29 yaşındaki M.Ş.S. çıkarıldığı İnegöl Sulh Ceza Hakimliği’nce “terör örgütü propagandası yapmak, devlet büyüklerine ve kurumlarına hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yaşları küçük olan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Salih Bakıcı / İHA)