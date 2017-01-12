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PKK propagandası yapan 4 asker gözaltına alındı

17 Aralık'ta, 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısı ile ilgili olarak gözaltına alınan 29 kişiden 6'sı serbest bırakıldı. PKK propagandası yapan 4 asker gözaltına alındı.

PKK propagandası yapan 4 asker gözaltına alındı

12 Ocak 2017 11:59

17 Aralık tarihinde Talas Bulvarı'nda 1. komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik olarak bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırı sonrasında 14 asker şehit olmuş 55 asker ise yaralanmıştı.

Saldırı sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlarda 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 29 kişiden 6'sı haklarında yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakıldı Soruşturmayı derinleştiren Terörle Mücadele ekipleri, 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda bulunan askerleri de incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 askerin çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüslerin güzergahı ile ilgili olarak bilgi sızdırmış olabileceklerinin değerlendirildiği bildirildi.

Gözaltında bulunan 23 kişinin sorgusunun hala devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: kayseri araç patlama, Kayseri PATLAMA, PKK propagandası


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