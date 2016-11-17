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PKK propagandası yapan bir kişi tutuklandı

Sakarya'da, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.


17 Kasım 2016 19:00

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişiyi, teknik ve fiziki takip sonucu önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Baran Aydın, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklanırken, K.S. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: PKK propagandası, sakarya, tutuklandı


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