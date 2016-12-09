Bozüyük Yediler Mahallesi'nde ikamet eden C.Ş. isimli şahsın sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şahsın evinde ve eklentilerinde arama yapılmasının ardından C.Ş. gözaltına alındı. C.Ş. sevk edildiği Bozüyük Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vezirhan’da kaçak tütün mamulü ihbarı

Vezirhan Beldesinde H.S. ve K.G. isimli şahıslara ait dükkanlarda bandrolsüz kaçak tütün mamulü satışı yapıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüphelilerin iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, satışı yapıldığı tespit edilen bandrolsüz ve kaçak tütün ürünlerine el konuldu. Şüpheliler H.S. ve K.G. ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Cem Kaan Toka

