Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, 3 Kasım 2016 tarihinde yapılan hava harekatıyla öldürülen teröristlerin daha önce aynı bölgede yapılan operasyonlardan kaçtıkları, ancak operasyondan sonra vatandaşların ihbarları ve güvenlik güçlerinin ısrarlı takibi sonucu İHA ile yerleri tespit edildi. Ölü olarak ele geçirilen ve mavi listede bin 500 TL ödülle aranan İsa Teres isimli teröristin bölücü terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti olarak nitelendirdiği Bingöl, Muş, Erzurum illerinden sorumlu olduğu, 1993 yılında örgüte katıldığı, daha önce Iğdır, Ağrı ve Kars illerinden sorumlu iken Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan sorumlusu yapıldığı, 2014 yılından sonra öldürüldüğü bölgenin sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.

Teröristin 5 Nisan 2008'de Doğubayazıt'ta hudut karakoluna roketle saldırdığı, 8 Nisan 2008'de Doğubayazıt'ta askeri araca mayın patlatılması eylemlerini gerçekleştirdiği, 23-24 Ağustos 2016'da Bingöl Karacehennem ormanları bölgesinde gerçekleşen iki korucu ile bir askerin şehit edildiği mayınlı saldırıların talimatını verdiği biliniyordu. Bu operasyonla BTÖ'nün sözde Erzurum eyaleti olarak adlandırdığı bölgedeki teröristlerin dağılma noktasına geldiği öğrenildi.

Şubat 2012 ayında ölü ele geçirilen Erzurum sorumlusu “Mahir Başkale” kod adlı Haşim Kayaadlı adlı teröristin yerine Diyarbakır'dan bölgeye gönderilen “Azat” kod adlı Nevzat Gündüz adlı teröristin terör örgütü üst yönetiminin beklentilerini karşılamada zayıf kalması, bölgedeki teröristler arasında yaşanan anlaşmazlıklar gibi sebeplerle yerine örgüt tarafından başarılı olacağı beklentisiyle “İsa Serhat” kod adlı İsa Teres'in getirildiği öğrenildi. Ancak İsa Teres de tüm çabalarına rağmen BTÖ'nün amaçlarını bölgede gerçekleştiremedi ve öldürüldü.

6 Nisan 2016 tarihinde İsa Teres'in yardımcısı ve yeşil listede aranan “Sinan Devrim” kod adlı Mehmet Heyme de Muş'ta yanındaki üç teröristi bırakıp kaçarken yakalanmış, aynı gün Mehmet Heyme'nin gri listede aranan ve bırakıp kaçtığı Karlıova sorumlusu “Bedran” kod adlı Yunus Emre Araslı da operasyon sırasında ölmüştü. 21 Mayıs 2016'da gri listede aranan 'Bingöl gücü' sorumlularından “Rodi Piling” kod adlı Abidin Bayram'ın da operasyonda ölü olarak ele geçirilmesi ve 13 Haziran 2016'da Kığı'da yapılan operasyonda gri listede bulunan ve Muş'ta faaliyet gösterirken halka yaptığı zulümlerle tanınan, istediklerini yapmadığı gerekçesiyle köylülere işkence yapan Kığı sorumlusu “Özgür” kod adlı Engin Öz'ün de ölü olarak ele geçirilmesiyle kendi altındaki ve üstündeki teröristlerden İsa Teres'e yönelik eleştiriler artmıştı. Ölen diğer teröristlerin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ederken, güvenlik kuvvetleri operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

4 Kasım 2016 tarihinde Tunceli Pülümür’de aralarında sözde Erzurum eyalet sorumlusu İsa Teres'in de bulunduğu BTÖ mensubu 7 terörist, silah, mühimmat ve malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle birlikte 3 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet Biksi makineli tüfek, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 19 adet el bombası, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 12 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 23 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 426 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, bin 128 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 352 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 52 adet tabanca fişeği, 1 adet el telsizi, 1 adet güneş paneli ve adet parçalanmış silah üstü termal dürbün ele geçirildi.

Enise Yapar

