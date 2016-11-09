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PKK terör örgütüne darbe

Kars’ta PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

PKK terör örgütüne darbe

09 Kasım 2016 17:26
PKK terör örgütüne darbe - Tıkla İzle

Kars İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiği tespit edilerek yakalanan örgüt mensuplarından elde edilen bilgiler doğrultusunda Sinek Yaylası bölgesinde toplam 15 ayrı noktada arama yapıldı.
Aramalarda, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ihtiyaçlarını gidermek ve saldırı, suikast ve eylemlerde kullanılmak üzere saklandığı değerlendirilen,1 adet Kanas silah, 1 adet Kanas silaha ait dürbün, 1 adet dürbün,1 adet güneş paneli, 2 adet Kaleşnikof, 1 adet silah üzerine takılan dürbün aparatı, 1 adet gece görüş dürbünü, 5 adet fünyesi çıkartılmış el bombası gövdesi ve bu el bombalarına ait fünyeler, 5 adet Kanas silaha ait şarjör ve şarjörler içerisinde 50 adet fişek, 500 gram TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 bin 410 adet Kaleşnikof fişeği, 450 adet Kanas silaha ait fişek, 11 adet anti tank roketatar mühimmatı, adet anti personel roketatar mühimmatı, 12 adet roketatar sevk fişeği ve 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Aynı bölgede yapılan aralamalarda 26 çuval 50 kilogram ağırlığında un, 2 kutu biber turşusu, 1 şişe erik ezmesi, 33 adet küçük piknik tüpü, 40 adet büyük mutfak tüpü, 2 adet tüplere takılan ekmek yapmak için kullanılan saç, 1 adet beyaz renkli set üstü ocak, 7 çuval şeker, 2 adet akü, 10 teneke 20 kilogramlık katı yağ, 10 teneke 20 kilogramlık sıvı yağ, 10 adet küçük/büyük bidonlar içerisinde peynir ve yoğurt, 3 adet kazma, 4 adet kürek, 4 adet battaniye, 2 teneke 20 kilogramlık sıvı yağ, 3 teneke 10 kilogramlık katı sıvı yağ, çok sayıda makarna, pirinç, turşu, sabun, deterjan vs. yaşamsal malzeme, çok miktarda kablo, çivi ve pil, çok sayıda giyecek eşyası iç çamaşırı, tişört ve çok sayıda örgütsel doküman bulundu.
Yine örgüt mensubundan elde edilen bilgeler doğrultusunda 04 Kasım .2016 tarihinde Van'ın Erciş ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama işlemleri neticesinde, ağaçlık alan içerisinde üzeri kuru ağaç dalları ile örtülü vaziyette toprak altında giriş kısmı gizlenmiş örgüt mensuplarına ait sığınak, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Milli güvenliğimizi ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşlarımızın hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütlerine karşı mücadelemiz kararlı şekilde devam etmektedir” denildi. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: darbe, kars, PKK terör örgütü


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