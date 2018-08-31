Diğer
Kategoriler

PKK üyesi yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 34 kaçak göçmenin arasında kendini Iraklı olarak gösteren PKK'lı kadın üyenin foyası Irak’a geri gönderilmek ve parmak izi alınmak istenirken ortaya çıktı. PKK'lı kadının Türkiye’de yargılandığı, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi.

PKK üyesi yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

31 Ağustos 2018 16:06

Geçtiğimiz gün Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığının takibi sonucu 14'ü Filistin, 18'i Irak, biri Suriye ve biri Pakistan vatandaşı olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen ile 3 organizatör, 12 metrelik yelkenli ile Yunanistan’ın Rodos Adası'na geçmek isterken İblis burnunun 3 mil açığında yakalanmıştı. Düzensiz göçmen kaçakçılığı olayına Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, Sahil Güvenlik, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ve MİT ekipleri geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. 18 kaçak Iraklı arasında gizlenmeye çalıştığı iddia edilen PKK üyeliğinden yargılandığı davada yurt dışı yasağı konulan Şahcan T. (43) Iraklılar ile birlikte Irak’a geri gönderileceğini öğrenince ve parmak izi alınınca “Ben Türküm. Beni Irak’a göndermeyin. Kanser hastasıyım” diyerek itirafta bulunduğu öğrenildi. Hakkari Yüksekovalı olduğu tespit edilen ve 1’inci Sulh Ceza Mahkemesince PKK terör örgütüne üye olmaktan mahkemeye çıkıp yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldığı belirtilen Şahcan T., yurt dışına kaçma girişimi suçu ile hazırlanan suç dosyası ile adliyeye sevk edildi. Şahcan T., tutuklanarak Seydikemer ilçesindeki Eşen T tipi cezaevine gönderildi.

Murat Yalçın 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç