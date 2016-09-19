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PKK ve DBP’nin çağrısı, Diyarbakır’da karşılık bulmadı

Terör örgütü PKK ve Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP), belediyelere kayyum atamaları ve öğretmenlerin açığa alınması nedeniyle yaptığı protesto çağrıları, Diyarbakır’da karşılık bulmadı. Kentte, belediye işçileri işbaşı, öğrenciler ise ders başı yaptı.

PKK ve DBPnin çağrısı, Diyarbakırda karşılık bulmadı

19 Eylül 2016 15:34

Terör örgütü PKK ve DBP tarafından, geçtiğimiz hafta içerisinde, belediyelere kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla işçilere iş bırakma çağrısı yapılmıştı. PKK yöneticisi Duran Kalkan ise, “Kürtlere çocuklarını okullara göndermeme” çağrısında bulunmuştu. Çağrılar, Diyarbakır’da karşılık bulmadı. Kentte, kayyum atanan Sur ve Silvan belediyelerinde çalışan personeller, 9 günlük bayram tatilinin ardından bugün sabah saatlerinde işbaşı yaptı. Öğrenciler ise yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullara akın ederken, 440 bin 217 öğrenci ders başı yaptı.

Öte yandan, Diyarbakır genelinde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması çerçevesinde kapatılan 16 okuldan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan 4’ünde eğitim verilmeye başlandı.
 

Etiketler: DBP, pkk


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