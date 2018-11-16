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PKK yandaşlarından yardım aracına taşlı saldırı

PKK yandaşlarından yardım aracına taşlı saldırı
PKK yandaşlarından yardım aracına taşlı saldırı

Van Büyükşehir Belediyesine ait sosyal yardım aracına PKK yandaşları tarafından taşlı saldırı düzenlendi.

Van'da akşam saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde yaşayan dar gelirli ailelerin durum tespiti için ev ev dolaşan Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Daire Başkanlığı ekibine terör örgütü PKK yandaşları tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Ara sokaklardan atılan taşlarla araçta maddi hasar oluşurken, araç içinde bulunan 1'i kadın 4 kişilik ekip korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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