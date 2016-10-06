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PKK’da moral bozukluğu tavan yaptı

PKK’ya ülke genelinde darbe üstüne darbe vurulurken örgütte moral bozukluğu da tavan yaptı.

PKKda moral bozukluğu tavan yaptı

06 Ekim 2016 11:53

Hakkari/Çukurca’da teröristlerin birbirlerine silah çekecek seviyede tartışmalar yaşadıkları, sözde grup liderlerine itaat etmedikleri ve psikolojik sorunlar yaşadıkları öğrenildi.

Hakkari/Çukurca bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda komando birlikleri terör örgütüne ağır darbe vurdu. Operasyonda teröristler, silah ve teçhizatlarını bırakarak Irak’ın kuzeyine kaçtı. TSK’dan yapılan açıklamada, komandoların yaptığı arazi aramasında teröristlere ait 120 mm’lik havan ve bu silaha ait mühimmat ile çok sayıda hafif silah ve malzeme ele geçtiği bildirildi. Teröristlerin 120 mm’lik havan ile bölgedeki üs bölgelerini zaman zaman taciz ettiği, ateş gücü açısından çok etkili bu büyüklükteki bir havanın BTÖ’nün elinde olmasının üs bölgelerinde görev yapan TSK mensupları açısından büyük bir tehdit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Raylı bir sistemle mağaranın içinde tutulan havanın, ateş etmek amacıyla dışarı çıkarılıyor, ateş etmesini müteakip tekrar mağara içerisine gizleniyordu. Ateş edilen koordinat ateş altına dahi alınsa, mağara içine gizlenmiş olduğundan tahrip edilemiyordu" denildi.

ÖRGÜTTE BÜYÜK BİR MORAL BOZUKLUĞU YAŞANIYOR

Özellikle 120 mm’lik havanın ele geçirilmesi ile bölgedeki terörist unsurlara büyük darbe vuruldu. Örgütte büyük bir moral bozukluğu yaşandığı açıklamada ifade edilirken, bazı teröristlerin bırakıp kaçtıkları elbiselerinden çıkan ’Değerlendirme’ adı altındaki mektupların bunu açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Çukurca’da ele geçirilen malzemeler arasında bir terörist tarafından kaleme alınan rapor özellikle dikkat çekti. Raporda; teröristlerin moral ve motivasyonlarının bozuk olduğu, aralarında birbirlerine silah çekecek seviyede tartışmalar yaşadıkları, bölgedeki teröristlerin sözde grup liderlerine itaat etmedikleri, teröristlerin psikolojik sorunlar yaşadıkları, fırsatını bulduğunda örgütten kaçıp kurtulmayı düşündükleri ifade ediliyor.

BTÖ mensubu teröristlerin tespit edilen telsiz konuşmalarında ise son dönemde TSK tarafından karadan ve havadan yürütülen etkili operasyonlar sonucunda eğitimli teröristlerini kaybettiği, silah ve mühimmatlarının kalmadığı veya çok azaldığı, gruplar içinde irtibat kurulamadığı, eğitimsiz teröristlerin ölümü beklemekten başka yapacakları bir şey olmadığı yönünde konuşmalar yapıldığı tespit edildi.

Öte yandan devam eden operasyonlarda Çukurca’da 230; Hakkari genelinde 348 BTÖ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Etiketler: pkk


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