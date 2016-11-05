Mardin’de patlama: 3 polis yaralı

Mardin Derik’te zırhlı araca yönelik düzenlenen saldırıda 3 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerin önceden yola döşedikleri bombanın ejder tipi zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralanan özel polislerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaralılar Derik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

Şırnak Belediyesi'nde patlama

Şırnak Belediyesinde yapılan aramada meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Şırnak Belediyesine atanan kayyumun ardından güvenlik güçleri tarafından belediye binasında yapılan aramada patlama meydana geldi. Patlamada 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şırnak Belediyesinde güvenlik kuvvetlerimizce yapılan detaylı arama esnasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca önceden yerleştirildiği değerlendirilen tuzaklanmış bir adet el yapımı patlayıcı patlamış, bir adet el yapımı patlayıcı da patlamadan etkisiz hale getirilmiştir. Meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.