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PKK'dan 2 ilde hain saldırı!

Mardin'in Derik ilçesinde akşam saatlerinde polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında daha önce yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi üzerine 3 polis yaralandı. Şırnak Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından, belediye binasına gelen güvenlik güçlerinin arama yaptığı sırada meydana gelen patlamada ise 1 güvenlik görevlisi yaralandı

PKKdan 2 ilde hain saldırı!

05 Kasım 2016 21:06

Mardin’de patlama: 3 polis yaralı
Mardin Derik’te zırhlı araca yönelik düzenlenen saldırıda 3 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerin önceden yola döşedikleri bombanın ejder tipi zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 3 özel harekat polisi yaralandı. Yaralanan özel polislerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yaralılar Derik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

Şırnak Belediyesi'nde patlama
Şırnak Belediyesinde yapılan aramada meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Şırnak Belediyesine atanan kayyumun ardından güvenlik güçleri tarafından belediye binasında yapılan aramada patlama meydana geldi. Patlamada 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şırnak Belediyesinde güvenlik kuvvetlerimizce yapılan detaylı arama esnasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca önceden yerleştirildiği değerlendirilen tuzaklanmış bir adet el yapımı patlayıcı patlamış, bir adet el yapımı patlayıcı da patlamadan etkisiz hale getirilmiştir. Meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

Etiketler: patlama, Şırnak Belediyesi


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