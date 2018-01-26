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PKK’dan BYEGM Genel Müdürü Akarca ile gazetecilere Azez’de taciz ateşi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı Azez'de takip eden Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü Mehmet Akarca ile basın mensuplarına PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca taciz ateşi açıldı.

PKKdan BYEGM Genel Müdürü Akarca ile gazetecilere Azezde taciz ateşi

26 Ocak 2018 18:55

BYEGM Genel Müdürü Akarca, TSK tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı takip etmek için Kilis’e gitti. Harekatı izleyen uluslararası basın mensupları ile bir araya gelen Akarca, basın mensupları ile birlikte terör örgütü PKK/PYD’nin roketli saldırısına hedef olan Çalık Camii’nde incelemelerde bulundu. Akarca ile uluslararası basın mensupları daha sonra Azez’deki Burseya Dağı’na geçti. Henüz PKK/PYD terör örgütü mensuplarından temizlenemeyen bir bölgeden Akarca ile basın mensuplarının üzerine ateş açıldı. Hain saldırı da şans eseri yaralanan olmadı. Akarca ile basın mensupları daha sonra güvenli bölgeye götürüldü. 

 

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