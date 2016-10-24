Edinilen bilgiye göre, bölgeye 22 kişi sızan teröristlerin güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada bugüne kadar 13’ü etkisiz hale getirildi. Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Erzincan’da yapılan operasyonlar sonrasında grup sayısının 9’a düştüğü tespit edildi. Bir süre önce Giresun’un Çanakçı ilçesinde girilen çatışmada Karadeniz Açılım Grubu'nun önemli isimlerinden olduğu öne sürülen 'Zinar' kodlu telsizi kullanan 'Doğan Serhat' kod adlı Celal Kaya’nın ayağından yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı ile bölge illerde bulunan Polis Özel Harekat unsurlarının “yaprak dökümü” operasyonlarına başlangıç verdiği ve bu kapsamda 9 teröristin bulunarak etkisiz hale getirilmesi için 200 güvenlik gücü ile çalışma başlatıldı.

Şükrü Üçüncü

TRABZON