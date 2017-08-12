PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Gazintep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanlarından oluşan yaklaşık 200 polisin katılımlarıyla, insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün yapılanmalarından PYD/YPG ve YPJ adına faaliyetlerde bulunan, ilimizde kanunsuz gösteri eylemi gerçekleştirecekleri yönünde bilgiler elde edilen, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret eden 11 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda, 3 adet PKK/KCK terör örgütü içerikli yasak yayın gazete, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 7 adet PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir’’ ifadelerine yer verildi.