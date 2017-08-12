Diğer
Kategoriler

PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep’te PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda 11 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet kurusıkı tabanca ve bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

12 Ağustos 2017 17:55

Gazintep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri ve Bomba İmha Uzmanlarından oluşan yaklaşık 200 polisin katılımlarıyla, insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliğince konuya ilişkin yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütünün yapılanmalarından PYD/YPG ve YPJ adına faaliyetlerde bulunan, ilimizde kanunsuz gösteri eylemi gerçekleştirecekleri yönünde bilgiler elde edilen, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret eden 11 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon neticesinde 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda, 3 adet PKK/KCK terör örgütü içerikli yasak yayın gazete, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjörü, 7 adet PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman, çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir’’ ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: Gaziantep, KCK, pkk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç