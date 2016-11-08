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PKK/KCK operasyonu: 1'i çocuk 2 kişi yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu tespit edilen 1'i çocuk 2 kişi yakalanırken, şahısların evlerinde yapılan aramada molotof kokteyli yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


08 Kasım 2016 13:07

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde PKK/KCK terör örgütünü övücü nitelikte pankart asılması ve piknik tüpü üzerine hazırlanmış el yapımı patlayıcının (EYP) güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 1'i çocuk 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şahinbey ilçemizde PKK/KCK terör örgütünü övücü nitelikte pankart ile piknik tüpü üzerine hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) olduğu tespit edilmesi üzerine, söz konusu düzenek güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayla bağlantılı olarak yapılan çalışmalarda molotof kokteyli yapımında kullanılan, 32 adet boş cam şişe ve 3 adet benzin depolamada kullanılan plastik şişe elde edilmiştir. Bahse konu olaylar ile ilgili yapılan çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren 1 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 2 şüpheli yakalanarak adli tahkikata başlanmıştır" denildi. 

Lider Olgun - Mehmet Bulut

Etiketler: PKK/KCK operasyonu


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