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PKK/KCK operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

PKK/KCK terör örgütünün kent ve kırsal alana eleman temin eden kişilere yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheliden 15’i tutuklandı.

PKK/KCK operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

19 Ocak 2018 17:12

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın İmralı’daki elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatıyla örgütün kent ve dağ kadrosuna eleman kazandıran sözde ‘İstanbul Kent Meclisi’ üyelerine yönelik 10 Ocak’ta operasyon düzenlemiş, 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Örgüte üst düzey yönetici yetiştirmek için kurulan merkezlerde örgütsel eğitimlere katılarak ders verip, PKK adına ideolojik açıklamalarda bulunan ve bu doğrultuda çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Saray’ına sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 15’i, ‘bölücü terör örgütüne üye’ olmak suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27 şüpheli için ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanırken, 4 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Etiketler: PKK/KCK operasyonu, tutuklama

 

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