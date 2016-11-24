Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel harekat polisleri, Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin de yer aldığı PKK KCK operasyonunda Vatan, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallerindeki 19 belirlenen bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona TOMA, Ural, Shortland gibi yaklaşık 20 zırhlı aracı destek verdi.

İnsansız hava aracı yardımıyla havadan görüntünün de alındığı operasyonda, sosyal paylaşım siteleri, PKK/ KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten ve sözde örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda basın-yayın organları vasıtasıyla, iş yerlerinin kepenk kapatarak halkın sokağa dökülmesi ve başkaldırı tarzı kanunsuz gösteriler gibi eylem ve faaliyette bulunduğu tespit edilen 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 5 adet tabanca ve çok sayıda mermi, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet pala tabir edilen bıçak, çok sayıda PKK/KCK terör örgütü içerikli kitap, dergi, fotoğraf, bez parçaları ve örgütsel dokümanlar ile elektronik cihazlar ele geçirildi.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından adli makamlarına sevk edileceği öğrenildi.