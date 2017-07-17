PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama

Terör örgütünden kaçarak Habur sınır kapısından ülkeye giriş yapan örgüt üyesi bir şüphelinin ifade ve teşhisi doğrultusunda, 2014-2015 yıllarında Bandırma Sağlık Yüksek Okulunda öğrenci olduğu dönemlerde DÖDEF (Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu) içerisinde faaliyet gösteren 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir merkezli 9 ilde 18 şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde 16 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, 6 şüphelinin sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 10'u ise serbest bırakıldı.

İbrahim Aldemir

