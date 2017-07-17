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PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 Eylül Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Yüksek Okulu'nda 2014-2015 yılları arasında öğrenci olan bazı kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı.

PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama

17 Temmuz 2017 13:14

Terör örgütünden kaçarak Habur sınır kapısından ülkeye giriş yapan örgüt üyesi bir şüphelinin ifade ve teşhisi doğrultusunda, 2014-2015 yıllarında Bandırma Sağlık Yüksek Okulunda öğrenci olduğu dönemlerde DÖDEF (Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu) içerisinde faaliyet gösteren 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Balıkesir merkezli 9 ilde 18 şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde 16 şüpheli yakalandı. 5 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, 6 şüphelinin sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 10'u ise serbest bırakıldı. 

İbrahim Aldemir
 


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