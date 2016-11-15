Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün kentteki yapılanmasını deşifre etmek amacıyla muhtelif zamanlarda operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında, işbirlikçi milis faaliyetlerinde bulunduğu, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ve sosyal medyada paylaşımda bulunduğu tespit edilen 1’i kadın 9 şüpheli gözaltın alındı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

