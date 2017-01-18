Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda TEİAŞ 10. Bölgede teknisyen olarak görev yapan Batman doğumlu F.D.'yi (39), 'PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olmak' suçlarından önceki gün gözaltına almıştı.

2 gündür TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan F.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren F.D., tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muammer Ay