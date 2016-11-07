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PKK'lı mahkum intihar etti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan cezaevinde terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan yatan mahkum kendini asarak intihar etti.

PKKlı mahkum intihar etti

07 Kasım 2016 17:12

Edinilen bilgiye göre, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Zeynep Epli (26), sabah saat 06.50 sıralarında cezaevi banyosunda kendini başörtüsü ile asan mahkum intihar etti. Gebze Cumhuriyet savcılığından alınan bilgiye göre, Zeynep Epli, Şubat 2015’te Diyarbakır Cezaevinden Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmişti. Terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan mahkum edilen zanlı sabah saatlerinde kendini astı. Olayı gören gardiyanlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine 5 dakika içerisinde cezaevine gelen 112 Acil Servis ekipleri mahkuma 45 dakika kalp masajı uyguladı. Kalp masajına tepki vermeyen Zeynep Epli hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrasında intihar ederek hayatını kaybeden mahkumun cenazesi İstanbul’da bulunan Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. 


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