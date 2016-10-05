

Alınan bilgilere göre, dün sabah saat 08.00 sıralarında insansız hava araçları, 'Geçici askeri güvenlik bölgesi' içerisinde bulunan Sehi Ormanlık alanında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait görüntüler tespit etti. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, dün saat 11.03 sıralarında bölgeyi ateş altına aldı. Bölgede bulunan iki ayrı hedefin vurulması sonunda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen barınma yeri ve sığınaklara taşınmak üzere bölgeye getirilen yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Valilik açıklama yaptı

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, dün saat 18.45'de bir minibüs ile 2 kişinin bölgeden Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine getirildiği belirtilerek, "Dün saat 18.45 sıralarında bir minibüs ile 2 kişi bölgeden Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine getirildi. R.E. isimli şahıs ölü olarak; başından, kolundan yaralanan ve bilinci açık A.B. isimli şahıs ise yaralı olarak Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine getirilmiştir. Olaya ilişkin yapılan araştırmada, ölen R.E. ve yaralı A.B.'nin, R.E.'nin oğlu olan Şoreş kod adlı D.E. isimli bölücü terör örgütü mensubuyla görüşmek maksadıyla Sehi bölgesine geldikleri alanda teröristlerle bulundukları esnada, uçakların bölgeyi bombalamasında R.E.'nin hayatını kaybettiği, A.B.'nin ise yaralandığı bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.