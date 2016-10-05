Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » PKK'lı oğlunu ziyarete giden kadın hava harekatında öldü

PKK'lı oğlunu ziyarete giden kadın hava harekatında öldü

Bitlis’te askeri güvenlik bölgesi olan Sehi Ormanlarına düzenlenen hava harekatında, terörist oğlu ile görüşmek üzere bölgede olan kadın öldü.


05 Ekim 2016 13:31


Alınan bilgilere göre, dün sabah saat 08.00 sıralarında insansız hava araçları, 'Geçici askeri güvenlik bölgesi' içerisinde bulunan Sehi Ormanlık alanında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait görüntüler tespit etti. Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, dün saat 11.03 sıralarında bölgeyi ateş altına aldı. Bölgede bulunan iki ayrı hedefin vurulması sonunda, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen barınma yeri ve sığınaklara taşınmak üzere bölgeye getirilen yaşam malzemesi ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler imha edildi.

Valilik açıklama yaptı

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, dün saat 18.45'de bir minibüs ile 2 kişinin bölgeden Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine getirildiği belirtilerek, "Dün saat 18.45 sıralarında bir minibüs ile 2 kişi bölgeden Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine getirildi. R.E. isimli şahıs ölü olarak; başından, kolundan yaralanan ve bilinci açık A.B. isimli şahıs ise yaralı olarak Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine getirilmiştir. Olaya ilişkin yapılan araştırmada, ölen R.E. ve yaralı A.B.'nin, R.E.'nin oğlu olan Şoreş kod adlı D.E. isimli bölücü terör örgütü mensubuyla görüşmek maksadıyla Sehi bölgesine geldikleri alanda teröristlerle bulundukları esnada, uçakların bölgeyi bombalamasında R.E.'nin hayatını kaybettiği, A.B.'nin ise yaralandığı bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!