Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Üniversitesi BESYO 4. sınıf öğrencisi S.Ö. geçtiğimiz yıl hakkında başlatılan incelemeler sonrası TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İkametinde gözaltına alınan S.Ö.'nün evinde örgüt propagandasında kullanılmak üzere bir çok malzeme ele geçirildiği öğrenildi. S.Ö. hakkında geçtiğimiz Ocak ayında terör örgütü üyeliğinden TEM Şube tarafından işlem yapılmıştı.

S.Ö. kesinleşmiş mahkumiyet kararı nedeniyle polis tarafından gönderildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Enderhan Öz