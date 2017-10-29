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PKK'lı terörist, arazide fazla duman çıkarmadan nasıl ateş yaktıklarını anlattı

Giresun'un Dereli ilçesi kırsalında yakalanan PKK’lı Mustafa Tolucan ormanlık alanda dikkat çekmeden nasıl ateş yaktıklarını ve ateş yaktıktan sonra nasıl iz bırakmadıklarını anlattı.

PKKlı terörist, arazide fazla duman çıkarmadan nasıl ateş yaktıklarını anlattı

29 Ekim 2017 12:29

Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası kırsalında geçtiğimiz hafta başında aç kalınca yiyecek bulabilmek için ormandan yerleşim alanına inen PKK’lı Mustafa Tolucan yayla sakinlerinin ihbarı sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı. O teröriste sorgusunun ardından araziye çıkartılarak yer göstermesi yaptırıldı. Operasyonlar nedeniyle bölgede 3 aydır nefes alamadıklarını belirten teröristin, arazide yer göstermesiyle PKK'lı grubun sürekli yer değiştirdiği çok sayıda sığınak ortaya çıkarıldı.

Elleri kelepçeli halde araziye götürülen terörist, ormanlık alanda fazla duman çıkarmadan ve dikkat çekmeden nasıl ateş yaktıklarını da uygulamalı olarak anlattı, ateşi yaktıktan sonra da nasıl iz bırakmadıklarını gösterdi. Tolucan'ın güvenlik güçlerine "Küçük bir çukur açıyoruz. Bunun altına odunlar alev aldığında toprakla temas etmemesi ve duman çıkarmaması için taş koyuyoruz. Sonrasında ateşi yakıyoruz. Testere ile kestiğimiz küçük odunları toprakla temas ettirmiyoruz ki fazla duman çıkarmasın. Sonrasında ateş sönünce iz bırakmamak için o çukuru toprakla kapatıyoruz ki kimse görmesin" dediği görüldü.

PKK'lı grubun bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahlarla ilgili bilgi veren teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonların sürdüğü kaydedildi. 

Resul Yanbul
 

Etiketler: pkk, terörist

 

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