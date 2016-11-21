Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos tarihinde Erzurum’un Pasinler ilçesinde emniyet müdürlüğüne yönelik gerçekleşen terör saldırısının ardından Tekman ilçesinde arazi arama taraması yapan jandarma ekipleri, Tekman- Yiğitler köyünde 15 Eylül 2015 günü saat 11.30 sıralarında içinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu araç durdurmak istemişti. Araç içinde bulunan teröristler mukavemette bulununca çıkan çatışma sonunda, eylem hazırlığındaki 3 terörist sağ olarak ele geçirilmişti Araç içinde yapılan aramada 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet bixi makineli tüfek, 1 adet glock marka tabanca ve tabancaya ait 4 adet şarjör, 1 adet Rpg-7 roket atar, 1 adet Rpg-7 roket atar mühimmatı, 4 adet el bombası, 1 adet law silahı, 20 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 50 metre elektrik kablosu, piyade tüfeklerine ait bol miktarda mühimmat, 1 adet sırt çantası ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Yakalanan teröristlerin Andok kod adlı Özkan Çelik (PKK’nın Tekman Bölge Sorumlusu), Mardam kod adlı Akif Demirağ ve Sipan kod adlı Kadir Gümüş olduğu belirlenmişti.

KATILDIKLARI EYLEMLER HAKKINDA İTİRAFTA BULUNDU

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan teröristlerden Sipan kod adlı Kadir Gümüş, katıldıkları eylemler hakkında itirafta bulundu.

Gümüş, Ağustos ayında Tekman ilçesinde hamile bir hastayı taşıyan ambulans içerisindeki 3 sağlık görevlisi ile birlikte kaçırıp bir süre sonra serbest bıraktıklarını, yine Ağustos ayında Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdıklarını, 27 Temmuz 2015 tarihinde Tekman Kırkhan Jandarma Komutanlığına silahlı saldırı düzenlediklerini, 08 Eylül 2015 tarihinde Tekman ilçesinde EYP düzenekli saldırı düzenlediklerini ve farklı tarihlerde Karlıova yolunu kapatıp kimlik sorarak örgüt propagandası yaptıklarını, Çat ilçesinde araç yakma eylemini gerçekleştirdiklerini, bir baz istasyonunu ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiklerini itiraf etti.

Sipan kod adlı Kadir Gümüş, Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Bingöl’ü evinin önünde tarayarak öldürdüklerini, HÜDA PAR üyesi Fethi Yalçın ile Cengiz Tiryaki’yi, örgütün eylemlere başlamasının yıl dönümünde gösteri yapan HDP’lilerle kavga ettiği için öldürdüklerini itiraf ederek pişman olduğunu belirtti.