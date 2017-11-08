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PKK’lı Terörist Tolucan: 'Asker bana çok iyi davrandı'

Giresun’da yakalanan ve 14 günlük sorgunsun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK’lı Mustafa Tolucan, verdiği ifadede örgütten kaçmak isteyenlerin olduğunu ama lider kadro tarafından,’ 'teslim olursanız sizi öldürürler, işkence yaparlar ya da ömür boyu hapiste yatarsınız' telkinleri ile kaçışları engelledikleri ortaya çıktı.

PKKlı Terörist Tolucan: Asker bana çok iyi davrandı

08 Kasım 2017 17:06

14 gün boyunca PKK’ının bölgede ki hareketleri ile alakalı çeşitli bilgiler veren Tolucan, Tunceli’de eğitim aldığını ve 3 ay önce 1 aylık yayan yolculukla Karadeniz’e yerleştiklerini söyledi.

2015 yılında PKK’ya katıldığını kaydeden Tolucan, “Tunceli’de eğitim aldım. 2015-2016 yıllarında bu bölgede bazı eylemlere katıldım” dedi.

Temmuz ayında Tunceli’den Karadeniz’e örgütün lider kadrosu emriyle geçiş yaptıklarını belirten Tolucan,”Karadeniz Bölgesine gelmemiz bir ay sürdü. Ben Karadeniz Bölgesi'ne geleli 3 ay oldu Giresun’da yakalanmadan 15 gün bu alana giriş yaptık ve sürekli kırsalda hareket halinde olduk” ifadelerini kullandı.

Odun toplamak bahanesi ile örgütten Kulakkaya yaylası kırsalında kaçtığını söyleyen Tolucan, “ Yakaladığım andan itibaren askerlerden herhangi bir kötü muamele görmedim. Eğer daha önce böyle davranacaklarını bilseydim aralarından çoktan kaçmıştım. PKK’ya katıldığımdan beri bize hep, 'teslim olursanız sizi öldürürler, işkence yaparlar ya da ömür boyu hapiste yatarsınız' şeklinde korkuttular. Karadeniz’de nefes alamıyorduk, nereye gitsek asker ya da zırhlılar vardı. Operasyonların yoğunluğundan örgüt içinde huzursuzluk var ve örgütten kaçmaların olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Resul Yanbul

 

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