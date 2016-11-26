Milas’ta terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
PKK/KCK terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme suçlamasıyla aranan Ö.K'nın Milas'ın Kemikler Mahallesi'ndeki evine geleceği istihbaratını alan Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda Ö.K. yakalandı. Evde güvenlik güçlerince yapılan aramada terör örgütüne ait bazı dokümanlar ele geçirildi. Yürüme güçlüğü çeken zanlının Kobani'de terör örgütü saflarında çatışırken yaralandığı, tedavisinin ardından Türkiye'ye dönüş yaptığı kaydedildi.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıyı savunmak için görevlendirilen 7 ayrı avukatın sanığı savunmayı kabul etmediği öğrenildi.
Ö.K, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.